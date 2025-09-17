Zwei Vorhaben in Bergnassau-Scheuern sorgten bei einer Bürgerversammlung für Gesprächsbedarf. Dabei wurde erklärt, warum man bei der Sanierung der Alten Schule und der Erneuerung einer Brücke nicht vorankommt.
Lesezeit 3 Minuten
Eine Vielzahl von Vorhaben wurde bei einer Einwohnerversammlung in der Stiftung Scheuern von Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) zur Sprache gebracht, darunter die Alte Schule in Scheuern und die Brücke an den Fischteichen. Bei beiden Projekten gibt es Probleme mit dem Weiterkommen.