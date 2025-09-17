Geld fehlt für Sanierung Alte Schule Scheuern: Nur kleine Sanierung möglich 17.09.2025, 17:00 Uhr

i Die Alte Schule in Scheuern steht auf der Liste der Vorhaben, die noch abzuarbeiten sind. Problematisch ist zurzeit, dass kein Geld für die Sanierung des Anbaus vorhanden ist. Darüber wurde in der Einwohnerversammlung in Nassau gesprochen. Andreas Galonska

Zwei Vorhaben in Bergnassau-Scheuern sorgten bei einer Bürgerversammlung für Gesprächsbedarf. Dabei wurde erklärt, warum man bei der Sanierung der Alten Schule und der Erneuerung einer Brücke nicht vorankommt.

Eine Vielzahl von Vorhaben wurde bei einer Einwohnerversammlung in der Stiftung Scheuern von Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) zur Sprache gebracht, darunter die Alte Schule in Scheuern und die Brücke an den Fischteichen. Bei beiden Projekten gibt es Probleme mit dem Weiterkommen.







