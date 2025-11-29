Probleme in Lahnstein Alte Markthalle: Postzustellung unzureichend Tobias Lui 29.11.2025, 06:00 Uhr

Vier Tage hat die Deutsche Post nach dem neuen Postgesetz Zeit, um Briefe zuzustellen. Dass dies nicht immer funktioniert, zeigt ein Beispiel aus Lahnstein.

Vier Tage hat die Deutsche Post nach dem neuen Postgesetz Zeit, um Briefe zuzustellen. Dass dies nicht immer funktioniert, zeigt ein Beispiel aus Lahnstein. Bewohner der „Alten Markthalle“ warten dort mitunter wochenlang auf Post.

Vor vier Woche habe sie das letzte Mal Post erhalten, berichtet eine Frau aus dem Lahnsteiner Stadtteil „Alte Markthalle“ unserer Zeitung. „Seitdem nichts.“ Ob Rechnungen, Mahnungen oder Arzneimittelrezepte – das viereinhalb Hektar großen Gelände in direkter Nachbarschaft und unmittelbarer Nähe zur Gemarkung der Stadt Koblenz, in dem rund 70 Familien leben, war in den vergangenen Wochen vom Postfluss abgeschnitten.







