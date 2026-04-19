Hoppelpiste mit Schlaglöchern „Alte“ Limburger Straße wird 2027 saniert Stefan Dickmann 19.04.2026, 12:00 Uhr

i Eines der zahlreichen Schlaglöcher in der Limburger Straße (Gewerbegebiet) in Offheim. Stefan Dickmann

Endlich: Im Gewerbegebiet Limburg-Offheim endet das lange Warten: Schlaglöcher der rund 800 Meter langen Hoppelpiste, der „alten“ Limburger Straße, werden beseitigt. Aber noch nicht sofort.

Wenn im Limburger Stadtteil Offheim von der „alten“ Limburger Straße die Rede ist, geht es um den Abschnitt der Straße, der in einem Gewerbegebiet in der Nähe der Autobahn liegt. Vor mehreren Jahrzehnten war dies noch die offizielle Zufahrt von der Kernstadt Limburg über die „Meil“ (B49) nach Offheim, weil es die kleine Brücke über die Autobahn noch nicht gab.







Artikel teilen

Artikel teilen