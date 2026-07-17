50 Jahre Loreley-Konzerte Als Rockstars in Eschbach ganz normale Gäste waren Mira Zwick 17.07.2026, 18:00 Uhr

i Das Ehepaar Rudolf und Sigrid Schabio führt bald seit fünf Jahrzehnten das Hotel Zur Suhle in Eschbach. Hier fanden Stars und Teams, die auf der Loreley-Freilichtbühne hinter den Kulissen agierten, und Konzertbesucher Ruhe nach all dem Trubel rund um die Konzerte und Festivals. Mira Zwick

Fast fünf Jahrzehnte lang war das Hotel zur Suhle in Eschbach Rückzugsort für Rockstars, Fans und das Rockpalast-Team. Zwischen Gulaschsuppe um 5 Uhr morgens und wilden Partys entstanden Geschichten, die kaum jemand kennt.

Friedliche Ruhe liegt über Eschbach. Feines Vogelzwitschern und das Flüstern des Windes in den Blättern treten hier an die Stelle des Lärms und Trubels, der sich keine 15 Kilometer entfernt auf der Loreley-Freilichtbühne abspielt. Wenn sich dort zu Konzerten und Festivals die Massen versammeln, bildet das Hotel Zur Suhle, versteckt am Ortsrand von Eschbach, umgeben von Feldern und Wäldern, einen Kontrapunkt.







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