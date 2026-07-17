Fast fünf Jahrzehnte lang war das Hotel zur Suhle in Eschbach Rückzugsort für Rockstars, Fans und das Rockpalast-Team. Zwischen Gulaschsuppe um 5 Uhr morgens und wilden Partys entstanden Geschichten, die kaum jemand kennt.
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Friedliche Ruhe liegt über Eschbach. Feines Vogelzwitschern und das Flüstern des Windes in den Blättern treten hier an die Stelle des Lärms und Trubels, der sich keine 15 Kilometer entfernt auf der Loreley-Freilichtbühne abspielt. Wenn sich dort zu Konzerten und Festivals die Massen versammeln, bildet das Hotel Zur Suhle, versteckt am Ortsrand von Eschbach, umgeben von Feldern und Wäldern, einen Kontrapunkt.