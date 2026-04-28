Schifffahrt auf der Lahn
Als Lahntouren mit der „Stadt Bad Ems“ möglich waren
So hat es in früheren Zeiten ausgesehen, als die "Stadt Bad Ems" in der Stadt Bad Ems angelegt hat. Sie transportiert jetzt Tour
So hat es in früheren Zeiten ausgesehen, als die "Stadt Bad Ems" in der Stadt Bad Ems angelegt hat. Sie transportiert jetzt Touristen auf der Donau, aber auf der Lahn wird bald ein neues Passagierschiff erwartet.
Michaela Cetto. MIchaela Cetto

Einst gab es mehrere Ausflugsschiffe auf der Lahn, doch vor Jahren hat das letzte von ihnen Bad Ems verlassen. Bald kommt ein neues Schiff an die Lahn – da bietet sich ein Rückblick auf frühere Zeiten an.

Lesezeit 2 Minuten
Bald kommt wieder nach jahrelanger Pause ein Fahrgastschiff an die Lahn nach Bad Ems. Dort waren einst sogar mehrere Schiffe im Einsatz, die Ausflüglern eine Tour über den Fluss ermöglichten. Sie mussten jedoch verkauft werden, weil sich der Betrieb nicht mehr lohnte oder weil keine Nachfolger gefunden wurden.

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