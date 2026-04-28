Einst gab es mehrere Ausflugsschiffe auf der Lahn, doch vor Jahren hat das letzte von ihnen Bad Ems verlassen. Bald kommt ein neues Schiff an die Lahn – da bietet sich ein Rückblick auf frühere Zeiten an.
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Bald kommt wieder nach jahrelanger Pause ein Fahrgastschiff an die Lahn nach Bad Ems. Dort waren einst sogar mehrere Schiffe im Einsatz, die Ausflüglern eine Tour über den Fluss ermöglichten. Sie mussten jedoch verkauft werden, weil sich der Betrieb nicht mehr lohnte oder weil keine Nachfolger gefunden wurden.