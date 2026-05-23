Bahnstrecke automatisiert Als in Miellen der letzte Schrankenposten verschwand Andreas Galonska 23.05.2026, 16:00 Uhr

i Seit gut einem Jahrzehnt funktionieren die Schranken in Miellen automatisch. Vorhar befand sich der mit einem Mitarbeiter besetzte Posten auf der anderen Seite der Gleise rechts. Andreas Galonska

Klingeln, Kurbeln, Rattern, Warten – das war an der Schranke in Miellen Alltag, wobei die Anlage früher von einem Mitarbeiter bedient wurde. Vor gut einem Jahrzehnt war Schluss damit, dann wurde die Schranke automatisiert.

Im Jahr 2015 war auch in der Gemeinde Miellen Schluss mit dem Klingeln und dem Kurbeln am Bahnübergang, denn damals wurde der letzte Schrankenposten an der Lahntalbahn abgebaut. Es handelte sich um ein Überbleibsel aus der Geschichte der Bahn, aus Zeiten, als eine elektronische Steuerung der Strecke noch reine Zukunftsmusik war.







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