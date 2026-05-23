Klingeln, Kurbeln, Rattern, Warten – das war an der Schranke in Miellen Alltag, wobei die Anlage früher von einem Mitarbeiter bedient wurde. Vor gut einem Jahrzehnt war Schluss damit, dann wurde die Schranke automatisiert.
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Im Jahr 2015 war auch in der Gemeinde Miellen Schluss mit dem Klingeln und dem Kurbeln am Bahnübergang, denn damals wurde der letzte Schrankenposten an der Lahntalbahn abgebaut. Es handelte sich um ein Überbleibsel aus der Geschichte der Bahn, aus Zeiten, als eine elektronische Steuerung der Strecke noch reine Zukunftsmusik war.