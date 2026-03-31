Die Gemeindeschwester plus bietet Beratung und Hilfe an für diejenigen Senioren, die noch keine Pflege benötigen. Das Projekt ist nun in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Nastätten. Elvira Pikullik ist hier die Gemeindeschwester plus.
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Die Verbandsgemeinde (VG) Nastätten hat die Trägerschaft des Projekts Gemeindeschwester plus übernommen. Die Unterzeichnung der Verträge zwischen dem Deutschen Roten Kreuz und der VG erfolgte am jüngst vor der Eröffnung der Geha Nastätten am gemeinsamen Stand von DRK und Gemeindeschwester plus.