Martina Hennig im Gespräch Als Frau an der Spitze eines Männergesangvereins Mariam Nasiripour 05.03.2026, 16:00 Uhr

i Martina Hennig ist die erste Frau an der Spitze des Männergesangsvereins Concordia Berghausen. Sie möchte mehr jungen Menschen für den Chorgesang begeistern und die Gemeinschaft des Vereins stärken. Mariam Nasiripour

Durch Zufall am Tisch der Herren des MGV Berghausen gelandet und dann binnen Minuten einen Mitgliedsantrag ausgefüllt: So wurde Martina Hennig Mitglied des Männergesangvereins. Nun, 17 Jahre später, leitet sie die Truppe – als Frau.

Eine Frau an der Spitze eines Männergesangvereins (MGV), der in diesem Jahr sein 135-jähriges Bestehen feiert, ist für sich schon sehr ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist es, dass Martina Hennig von den Herren des MGV Berghausen als Erste Vorsitzende einstimmig gewählt wurde.







