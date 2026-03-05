Durch Zufall am Tisch der Herren des MGV Berghausen gelandet und dann binnen Minuten einen Mitgliedsantrag ausgefüllt: So wurde Martina Hennig Mitglied des Männergesangvereins. Nun, 17 Jahre später, leitet sie die Truppe – als Frau.
Eine Frau an der Spitze eines Männergesangvereins (MGV), der in diesem Jahr sein 135-jähriges Bestehen feiert, ist für sich schon sehr ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist es, dass Martina Hennig von den Herren des MGV Berghausen als Erste Vorsitzende einstimmig gewählt wurde.