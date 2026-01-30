Havarie vor 15 Jahren
Als die Waldhof vor der Loreley im Rhein versank
Vor 15 Jahren sank das Tankmotorschiff Waldhof im Rhein bei St. Goarshausen.
Roland Weihrauch. picture alliance / dpa

Zwei Tote, ein Schaden in Millionenhöhe und wochenlange Bergungsarbeiten im Rhein bei St. Goarshausen: Vor 15 Jahren hielt die Havarie der Waldhof eine ganze Region in Atem. Wir blicken zurück.

Es ist noch dunkel an diesem Januarmorgen vor 15 Jahren. An der Loreley blinkt ein Heer von Blaulichtern. Zwischen der Loreley und dem Bopparder Hamm sind Suchmannschaften der Feuerwehr im Einsatz, um zwei vermisste Matrosen zu finden. Alle verfügbaren Boote werden rechts und linksrheinisch zu Wasser gelassen – was wegen des Hochwassers nicht einfach ist.

