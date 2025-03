Vor 80 Jahren wurde das Ende des Zweiten Weltkriegs in der Rhein-Lahn-Region eingeläutet. Nach dem Übersetzen über den Rhein kamen die amerikanischen Truppen Ende März 1945 rasch vorwärts und schafften es, Ort für Ort im heutigen Kreisgebiet einzunehmen.

Am 7. März 1945 war für die Amerikaner mit dem Schritt über die Brücke von Remagen ein entscheidender Erfolg geglückt. Auf der anderen Rheinseite konnte ein Brückenkopf gebildet werden, von dem aus die US-Army weiter in Richtung Westerwald vorrücken konnte. Am 26. März wurden deutsche Armeekorps zerschlagen, und die fünfte Fallschirm-Division rückte bis nach Balduinstein, Diez und Limburg von Norden vor. Ab dem 25. März, einem Sonntag, rückten weitere US-Einheiten über den Rhein zwischen Nieder-, Oberlahnstein, St. Goarshausen und Kaub vor. Am 26. März wurden Dachsenhausen und Miehlen eingenommen, einen Tag später stand die Army in Bad Ems, Nassau und Nastätten sowie in Diez. Die Amerikaner blieben allerdings nicht lange, da das ganze heutige Rheinland-Pfalz nach Kriegsende französische Besatzungszone wurde.

Schwere Bombenangriffe kurz vor Ende des Krieges

Der Einnahme vorausgegangen waren schwere Bombenangriffe auf Nassau am 1. Februar und erneut am 19. März. Beim ersten Angriff mussten 42 Zivilisten und 75 Soldaten ihr Leben lassen, beim zweiten Angriff starben 86 Menschen in Nassau, die Gebäude waren zu einem großen Teil zerstört. In Nastätten kamen am 2. Februar und am 22. März durch Bombenangriffe drei Menschen ums Leben. Luftangriffe mit Bordwaffenbeschuss ereigneten sich am 16. März in Holzhausen und am 17. März am Langenscheider Stock. Am 19. März wurden auf dem Köbeler Hof bei Kördorf 19 Pferde durch Tiefflieger getötet, einen Tag später starb eine Frau nach einem Angriff auf ein Forsthaus bei Holzhausen. Mehrfach wurde die Lahntalbahn attackiert. Am 8. März war unter anderem Schönborn das Ziel von Bombenangriffen, bei denen ein Mensch ums Leben kam. Noch am 25. März starben in Katzenelnbogen zwei Frauen durch Luftangriffe.

Dienstag, der 27. März 1945, wurde für die meisten Städte im Rhein-Lahn-Gebiet zum Datum der Befreiung von der NS-Diktatur. An diesem Tag konnten die US-Einheiten Ober- und Niederlahnstein einnehmen. In Bad Ems kam es noch zu schwerem Artilleriebeschuss mit Todesopfern im Stadtteil Spieß. In der Nacht zum Montag (26. März) wurden auf Befehl der Wehrmacht vier Lahnbrücken in Bad Ems gesprengt. Gegen Mittag rückten am 27. März die US-Truppen in den Stadtteil Spieß vor, die Innenstadt von Bad Ems wurde aus Richtung Denzerheide eingenommen. Danach kam es zu Plünderungen, an denen polnische Arbeiter, aber auch Emser beteiligt waren.

i Mit dieser Tafel wird an alle Opfer des Krieges in Bad Ems erinnert. Andreas Galonska

An Palmsonntag, 25. März, wurde in Diez die alte Lahnbrücke gesprengt, in der Nacht zum nächsten Tag auch die neue Brücke, die erst im Jahr 1939 fertig wurde. Am Montag und Dienstag (26./27. März) nahmen amerikanische Panzer Diez unter Beschuss. Dabei wurde das Haus Stahlschmidt an der alten Brücke komplett zerstört. Am 27. März ging der Malermeister Wilhelm Seibel mit einer weißen Fahne den Amerikanern entgegen und erklärte die Kapitulation der Grafenstadt. Seibel war vor dem Zweiten Weltkrieg als Autorennfahrer bekannt geworden.

Am 28. März konnten die Amerikaner die Bäderstraße überschreiten. Das VIII. US-Korps hatte Pohl einen Tag davor erreicht, das Dorf wurde zur Durchgangsstation der deutschen Truppen, die sich auf einem schnellen Rückzug befanden. Die Amerikaner rückten über Obertiefenbach, Niedertiefenbach und Roth weiter nach Osten vor. Bei schweren Gefechten in Holzhausen mussten weitere Tote verzeichnet werden, am 28. März wurde der Ort schließlich besetzt. Am 28. März konnte Hahnstätten von Katzenelnbogen aus erobert werden. Kurz danach stießen Panzer von Diez aus auch nach Hahnstätten vor. In Katzenelnbogen hatten sich die Amerikaner in der Aarstraße, der Bahnhofstraße, der Bastianstraße und der Untertalstraße einquartiert, die Bewohner mussten weichen.

Operationssaal in Pfarrhaus eingerichtet

Auch Reckenroth und Bremberg konnten am Mittwoch, 28. März, von den Amerikanern eingenommen werden. In Kördorf waren die letzten deutschen Soldaten am 27. März abgezogen. Einen Tag später rückte die Infanterie von Norden näher an das Dorf heran. Ackerbach hatte sich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zu einem Heerlager entwickelt. Ein Wohnzimmer einer Pfarrersfamilie fungierte als Operationssaal für Verwundete, die auf Pferdefuhrwerken angeliefert wurden. In einem Gartenhäuschen wurde eine Apotheke eingerichtet. Mittwochabend, 28. März, war schließlich das ganze Gebiet des heutigen Kreises eingenommen, der Krieg war beendet. Die Kapitulation Deutschlands erfolgte am 8. Mai, in Japan erst am 2. September.

Bei einer Betrachtung der Kriegshandlungen und ihrer Opfer muss auch an die früheren jüdischen Bürger erinnert werden, die durch das Nazi-Regime deportiert und ermordet wurden. Nach dem Holocaust-Gedenkbuch waren es in Bad Ems etwa 60, in Diez 19 und in Nassau mit Scheuern etwa 14 bis 30 Menschen, die dem Rassenwahn der Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Die Zahlen wären höher, wenn die in den 1930er-Jahren verzogenen jüdischen Opfer mitgezählt würden. Außerdem wurden Menschen mit geistigen Behinderungen Opfer, die etwa von Hadamar aus in Tötungsanstalten verbracht wurden.

