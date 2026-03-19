Vortragsreihe am Mittelrhein Als die Menschen kaum Nahrung und Strümpfe hatten Alexander Thieme-Garmann 19.03.2026, 17:00 Uhr

i Michael Koelges, ehemaliger Leiter des Koblenzer Stadtarchivs, hielt den Vortrag. Alexander Thieme-Garmann

Das Kriegsende am Mittelrhein ist 81 Jahre her. Mehrere historisch Interessierte habe eine Vortragsreihe zu dem Thema auf die Beine gestellt. Nun fand im Theater Lahnstein der Auftaktvortrag statt – es ging um Mangel an Nahrung, Strümpfen und mehr.

Den Auftakt der fünfteiligen Vortragsreihe „Die Amis kommen!“ im Theater Lahnstein, die das Kriegsende 1945 zwischen Koblenz und Kaub beleuchtet, bildete der beeindruckende Vortrag von Michael Koelges, ehemaliger Leiter des Koblenzer Stadtarchivs und Judith Höhn-Engers, stellvertretende Leiterin.







Artikel teilen

Artikel teilen