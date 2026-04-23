Günter Kern im Gespräch Als auf der Loreley zeitweise noch Wilder Westen war Michael Stoll 23.04.2026, 15:00 Uhr

i Günter Kern mit Wolfgang Niedecken von BAP im Gespräch. Das Bild entstand nicht auf der Loreley. Günter Kern

1978 demolierten aufgebrachte Fans die Loreley-Bühne, weil bekannte Bands nicht auftraten. Ein Ereignis, das sich nicht wiederholen durfte. Der damalige Behördenleiter Günter Kern gibt Einblicke, was so alles hinter der Showbühne passierte.

Rockpalast, Golden Summernight, die Motorrad-, Summer Jam- und Bizarre-Festivals – für viele Musikfans gelten die 1990er-Jahre auf der Loreley noch heute als die goldenen des Amphitheaters. Was auf der Bühne abging, begeisterte die Massen. Was hinter den Kulissen passierte, erlebte Günter Kern.







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