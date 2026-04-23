Günter Kern im Gespräch
Als auf der Loreley zeitweise noch Wilder Westen war
Günter Kern mit Wolfgang Niedecken von BAP im Gespräch. Das Bild entstand nicht auf der Loreley.
Günter Kern mit Wolfgang Niedecken von BAP im Gespräch. Das Bild entstand nicht auf der Loreley.
Günter Kern

1978 demolierten aufgebrachte Fans die Loreley-Bühne, weil bekannte Bands nicht auftraten. Ein Ereignis, das sich nicht wiederholen durfte. Der damalige Behördenleiter Günter Kern gibt Einblicke, was so alles hinter der Showbühne passierte.

Lesezeit 4 Minuten
Rockpalast, Golden Summernight, die Motorrad-, Summer Jam- und Bizarre-Festivals – für viele Musikfans gelten die 1990er-Jahre auf der Loreley noch heute als die goldenen des Amphitheaters. Was auf der Bühne abging, begeisterte die Massen. Was hinter den Kulissen passierte, erlebte Günter Kern.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungLoreley-Freilichtbühne

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren