1978 demolierten aufgebrachte Fans die Loreley-Bühne, weil bekannte Bands nicht auftraten. Ein Ereignis, das sich nicht wiederholen durfte. Der damalige Behördenleiter Günter Kern gibt Einblicke, was so alles hinter der Showbühne passierte.
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Rockpalast, Golden Summernight, die Motorrad-, Summer Jam- und Bizarre-Festivals – für viele Musikfans gelten die 1990er-Jahre auf der Loreley noch heute als die goldenen des Amphitheaters. Was auf der Bühne abging, begeisterte die Massen. Was hinter den Kulissen passierte, erlebte Günter Kern.