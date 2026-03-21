Anwohner informieren sich Alles Wissenswerte zum Neubau der Brücke in Staffel Stefan Dickmann 21.03.2026, 09:00 Uhr

i Die alte Lahnbrücke in Staffel muss neu gebaut werden. Stefan Dickmann

Wie soll die neue Lahnbrücke in Staffel, die für Limburger wie Diezer wichtig ist, aussehen? Und welche Widrigkeiten bringt der geplante Neubau eventuell mit sich? Das war Thema in einer Versammlung im Bürgerhaus Staffel.

Das Interesse ist riesengroß gewesen. Rund 250 Besucher wollten jüngst im Bürgerhaus Staffel wissen, wie es weiter geht mit der größten Baustelle im Limburger Stadtteil. Die alte Lahnbrücke, über die meisten Staffeler mit dem Auto oder Rad fahren oder zu Fuß gehen, um in die nahe gelegene Innenstadt zu kommen, muss abgerissen und neu gebaut werden.







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