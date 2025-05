Mitte Mai heißt es erneut „Allendorf rockt“ für einen guten Zweck. Besucher können sich an den beiden Festivaltagen auf die Auftritte von über einem Dutzend Bands und weiteren Angeboten auf dem Festivalgelände rund um die Halle am Sportplatz freuen.

Am Freitag und Samstag, 16. und 17. Mai, ist es wieder so weit, dann heißt es erneut „Allendorf rockt“. 13 Bands aus ganz Deutschland und Luxemburg und über 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen dabei für viel gute Stimmung in der Halle am Sportplatz und auch auf dem großen Freigelände drumherum. Denn auch draußen gibt es viel zu erleben: Neben den Ständen der durch das Festival unterstützten Vereine, wie zum Beispiel der Lebenshilfe Limburg Diez und der EIKK (Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz), warten auf die Besucher auch wieder verschiedene Angebote von gutem und preislich angemessenem Essen. So darf das klassische Grillwürstchen nicht fehlen, aber auch Spezialitäten aus Togo (Afrika) werden angeboten.

Die besondere Neuheit: Der Verein „Allendorf rockt“ hat angefangen, sich über Barrierefreiheit Gedanken zu machen. „Die Halle ist ebenerdig und leicht zu erreichen“, so Jochen Kliem, Vorsitzender des Vereins. „Ein großes Problem waren bislang die Toiletten, denn diese waren mit Rollator oder Rollstuhl kaum bis gar nicht zu erreichen.“ Aus diesem Grund wird es in diesem Jahr eine spezielle Dixi-Toilette für in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen geben. Alle anderen Gäste können einen modernen WC-Wagen eines lokalen Zeltverleihers nutzen. „Wir möchten darauf hinweisen, dass es auf dem Gelände keine Gästeparkplätze gibt. Die Zufahrt für Künstler, Rettungsdienste und eingeschränkte Personen ist jedoch jederzeit möglich. Der Gästeparkplatz befindet sich auf der Zufahrt zum Steinbruch. Die Geschwindigkeit auf der B 274 wird auf 50 Stundenkilometer reduziert“, so Jochen Kliem abschließend. Licht- und Tontechnik wurden auf ein neues Niveau gehoben. Die Beschallung stellt eine High-End-Schmiede aus der Nähe von Bremen sicher. Alle Infos und aktuelles Line-up: allendorf-rockt.de