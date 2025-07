In Dausenau gab es diesmal keinen Aktenmächer – nicht, weil keiner engagiert ist, sondern weil die Auswahl so schwerfiel. Ehrenamtliche prägen das Dorf mit Herz und Hand, von Festen bis Wanderwegen. Ein starkes Zeichen für Gemeinschaft.

Die schlechte Nachricht zuerst: In Dausenau gibt es in diesem Jahr keinen Aktenmächer. Keinen gefunden, keinen ernannt, keinen geehrt. Und wo soll da, bitteschön, die gute Nachricht sein? Ganz einfach: Die Lahngemeinde hat so viele ehrenamtlich engagierte Menschen vorzuweisen, dass es schwerfällt, eine einzelne Person herauszugreifen. Dieses Mal jedenfalls kapitulierte die „Jury“ vor der Aufgabe. Heißt das, dass der Aktenmächertag mangels Aktenmächer ausgefallen ist? Nein, natürlich nicht. Denn Anlässe, Dausenauerinnen und Dausenauer für ihren ehrenamtlichen Einsatz auszuzeichnen, gibt es gerade genug.

Mit eurer Arbeit – oft im Hintergrund und oft bis spät in die Nacht – habt ihr die Feste zu dem gemacht, was sie sind: Orte der Begegnung, des Miteinanders und der Freude.

Reiner Sander, Erster Beigeordneter von Dausenau

Das wurde etwa deutlich, als der Erste Beigeordnete Reiner Sander jene fünfköpfige Gruppe nach vorn rief, die mit viel Engagement und Herzblut den Adventsmarkt 2023 und 2024 sowie in den Jahren 2022 bis 2024 die Kirmes organisiert und durchgeführt hat. „Mit eurer Arbeit – oft im Hintergrund und oft bis spät in die Nacht – habt ihr die Feste zu dem gemacht, was sie sind: Orte der Begegnung, des Miteinanders und der Freude“, richtete er das Wort an Jürgen Bruchschmidt, Ingolf Hellwig, Frank Lanio, Annette Wagner und Heiko Wittler. „Ein weiteres Dankeschön gilt euch, Heiko und Frank, für euren Einsatz beim St. Patrick’s Day 2023“, ergänzte der Laudator. „Mit eurer Technik und eurer kreativen Beleuchtung habt ihr dem Fest nicht nur Licht, sondern auch Atmosphäre gegeben – und unser Dorf im besten Sinne zum Leuchten gebracht.“

i Obwohl es urlaubsbedingt einige Absagen gab, war der Aktenmächertag gut besucht. Bletzer Ulrike

Damit nicht genug: Ein ganz besonderer Dank ging an Ingolf Hellwig, der „mit viel Kreativität und einem sicheren Gespür für Gestaltung ein neues Logo für unsere Ortsgemeinde entworfen hat. Es steht symbolisch für Zusammenhalt, für Identität und für unsere gemeinsame Zukunft.“ Das Besondere an alledem ist auch: Es ist keinen Verein, der Kirmes und Co. wuppt, sondern eine Gruppe von „Privatpersonen“ aus unterschiedlichen Gruppierungen, die sich zu diesem Zweck zusammengeschlossen haben – ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Dorfgemeinschaft in der Aktenmächer-Gemeinde hervorragend funktioniert. „Solche Menschen, wie ihr es seid, machen den Unterschied. Ihr bringt euch ein, ihr übernehmt Verantwortung, und ihr sorgt dafür, dass wir als Gemeinschaft wachsen“, betonte Reiner Sander.

i Der Erste Beigeordnete Reiner Sander ehtre viele Dausenauer. Bletzer Ulrike

Und holte zu einem Überraschungscoup aus: Der große Blumenstrauß, der da im Hintergrund bereitlag, war für Ortschefin Michelle Wittler höchstpersönlich bestimmt. Ihr Ehrenamt sei nichts, was man mal so nebenbei erledigen könne, stellte Sander klar: „Nein, es ist ein 24-Stunden-Job. Ständig ist man gefordert – und dann die berühmte Frage: ‚Kann man da nicht noch was machen?‘. Und was macht sie? Sie macht einfach. Unsere Bürgermeisterin ist weit über das übliche Maß für die Ortsgemeinde da, packt an und kümmert sich. Dafür gebührt ihr ein großer Dank.“ Die Ehrung sei ihr eigentlich gar nicht recht gewesen, verriet die sichtlich überraschte Michelle Wittler hinterher im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der Aktenmächertag ist für andere da. Von mir als Ortsbürgermeisterin kann man doch erwarten, dass ich mich engagiere“, sagte sie bescheiden. „Es war mir ein Herzensanliegen“, konterte ihr Laudator.

Wanderwegenetz wird ehrenamtlich betreut

Genauso, wie es Michelle Wittler ein Herzensanliegen war, jene Mitbürgerinnen und Mitbürger zu ehren, die sich um das 40 Kilometer lange Wanderwegenetz in der Dausenauer Gemarkung kümmern.

i Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler begrüßte die Gäste in der Lahntalhalle. Bletzer Ulrike

„Wir haben mehr als nur Glück, dass sich für diese anspruchsvolle Aufgabe so viele miteinander verbunden haben“, betonte sie – denn auch hier gilt, dass sich zahlreiche Dausenauerinnen und Dausenauer, die zum großen Teil in unterschiedlichen Vereinen und Gruppierungen aktiv sind, für ein gemeinsames Ziel zusammengetan haben.

i Auch das Wanderwege-Team bringt sich in vielfältiger Weise für die Dorfgemeinschaft, aber auch für Besucher der Aktenmächer-Gemeinde ein. Urlaubsbedingt ist auf dem Foto noch nicht einmal die Hälfte seiner Mitstreiter zu sehen. Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler und der Erste Beigeordnete Reiner Sander (1. und 2. von links) freuen sich mit ihnen. Bletzer Ulrike

Zum Wanderwegeteam zählen neben Arno Putzschke, der die Arbeiten koordiniert, Horst Bernau, Holger Feldpausch, Axel Ferdinand, Dirk Fischbach, Volker Gebenroth, Sabine Kesternich, Ralph Keuper, Jürgen Luy, Reinhard Merz, Markus Müller, Dietmar Roßtäuscher (aus Hömberg), Reiner Sander, Sven Schäfer, Thomas Schaller, Bernd Schlichting, Barbara und Reinhard Schönfeld (alle drei aus Nassau), Walter Schwarz, Stefan Stahlhofen, Jochen Standfuss, Tobias Supp und Ute Zöller. „Die Wanderwegewarte halten nicht nur die Wege und Hütten in Schuss, sondern haben in diesem Jahr auch in Eigenleistung eine neue Hütte gebaut. Sie stellen Infotafeln und neue Ruhebänke auf, halten die vorhandenen instand, informieren über umgestürzte Bäume, bringen kleine Wanderwege-Hinweisschilder an den Bäumen an, haben auf Wunsch bereits erste Wanderungen angeboten und vieles mehr“, gab Michelle Wittler Einblick in das große Tätigkeitsspektrum und fügte hinzu: „Ich möchte euch für eure außerordentlichen Leistungen danken.“

Was im vergangenen Jahr alles erreicht wurde

Ein Herzstück des Aktenmächertags ist auch stets der Rückblick auf die zurückliegenden zwölf Monate. Der Bau der neuen Bahnhofsbrücke, die aufwendige Sanierung des Schiefen Turms und der Lahntalhalle, die Baumpflanzaktion am 3. Oktober, das neue Bohnapfel-Projekt und, und, und – unmöglich, an dieser Stelle alle Begebenheiten aufzuzählen, die Michelle Wittler und Reiner Sander Revue passieren ließen. Aber: Immer wieder fiel der Satz: „Ohne ehrenamtliches Engagement wäre so etwas nicht möglich.“

i Der Dausenauer Friedemann Schäfer umrahmte die Veranstaltung musikalisch. Bletzer Ulrike

Vollends zur runden Sache wurde der 21. Aktenmächertag durch den Dausenauer Musiker Friedemann Schäfer. Mit seiner keltischen Fiddelmusik „Miner’s Fancy“ aus Cornwall, der „Bourrée“ des Barockkomponisten Johann Adolph Hasse und vier schwedischen Volksweisen sorgte er für beste Unterhaltung.

Der Aktenmächer – ein PR-Stratege

Den Aktenmächertag feiert die Ortsgemeinde Dausenau immer am 26. Juli. Historischer Hintergrund: Am 26. Juli 1348 erhielt Dausenau die Stadtrechte. Nicht historisch verbürgt ist dagegen die Figur des Aktenmächers. Ihn haben die Dausenauer frei erfunden und als PR-Strategen in den Dienst ihres Ortes gestellt. Der Name nimmt Bezug auf die den Dausenauern nachgesagte Lust am Streiten und Prozessieren. Traditionell ist der Aktenmächertag der Tag, an dem verdiente Bürger der Gemeinde geehrt werden. ubl