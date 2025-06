Traditionell veranstaltet der Nassauer Michelsmarktverein zusammen mit der Nassauischen Sparkasse nach dem Umzug zum Auftakt des Michelsmarktes einen Luftballonweitflugwettbewerb. Auch im vergangenen Jahr schwärmten wieder mehrere Hundert bunte Luftballons, mit einem Kärtchen des Absenders versehen und ausgestattet mit Grüßen aus Nassau, in alle Himmelsrichtungen aus. Dabei beobachteten die Kinder ihre Luftballons so lange, bis sie nicht mehr zu sehen waren. Großer Wunsch der Kinder war es, dass ihrer den weitesten Weg zurücklegt, die anhängende Karte gefunden und zurückgeschickt wird, in der Hoffnung, somit unter den ersten Gewinnern zu sein.

Nun war es wieder so weit, dass die Kinder aus Nassau und dem Umland mit Preisen belohnt wurden, deren Luftballons am weitesten geflogen sind. Die Übergabe der insgesamt zehn Preise – die ersten drei Preise wurden, ebenso wie der Luftballonumzug, von der Naspa gesponsert – erfolgte im Beisein des Finanzcenterleiters der Naspa Nassau, Christian Eisenhut, und durch Stadtbürgermeister Manuel Liguori im Kundenzentrum der Sparkasse an die Bestplatzierten.

Teils 300 Kilometer durch die Lüfte

Am weitesten flog der Ballon von Ali Teresh aus Nassau, der eine Strecke von 384 Kilometern zurücklegte. Den zweiten Platz machte der Ballon von Peter Orth aus Westerburg, dieser landete nach 372 Kilometern. Dritte Sieger wurde Tom Hartung aus Nassau, deren Ballon 352 Kilometer flog. Die weiteren Sieger von Platz vier bis zehn (gestiftet vom Michelsmarktverein) waren: Platz vier Rune Mono aus Weinähr mit 350 Kilometer, Platz fünf Max Müller aus Nassau mit 338 Kilometer, Platz sechs Zoe Domröse aus Nassau mit 301 Kilometer, Platz sieben Emma Hannig aus Nassau mit 295 Kilometer, Platz acht Jeva Schahanenko aus Nassau mit 223 Kilometer, Platz neun Ruff aus Bad Ems mit 216 Kilometer und Platz zehn John Langes aus Becheln mit 185 Kilometer.