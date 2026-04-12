Ausländerbeauftragter aus Diez
Ali Hamdan über Freiheit und ein Alice-Weidel-Plakat 
Ali Hamdan sitzt während der sonntäglichen „Sprechstunde“ in seinem Büro.
Ali Hamdan sitzt während der sonntäglichen „Sprechstunde“ in seinem Büro.
Johannes Koenig

Der ehemalige Ausländerbeauftragte der Verbandsgemeinde Diez hat in seinem Büro ein Alice-Weidel-Plakat stehen. Was es damit auf sich hat, erläutert er in einem ausführlichen Gespräch. Spoiler: Es geht dabei um Freiheit.

Lesezeit 3 Minuten
Sein Amt als Ausländerbeauftragter der Verbandsgemeinde Diez hat Ali Hamdan nach mehr als 25 Jahren an den Nagel gehängt. Dennoch unterstützt er weiter ehrenamtlich Migranten auf Behördengängen und bei Arztbesuchen – sofern es seine Zeit als selbstständiger Unternehmer zulässt.

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