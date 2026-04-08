Vom Libanon nach Diez Ali Hamdan: 30 Jahre Ehrenamt und Migrationshilfe Johannes Koenig 08.04.2026, 16:00 Uhr

i Ali Hamdan am Schreibtisch seiner Firma, dort führt er auch sonntags ehrenamtliche Beratungsgespräche durch. Johannes Koenig

Offiziell in Amt und Würden als „Beauftragter für Migration und Integration“ der VG Diez ist Ali Hamdan nach insgesamt 30 Jahren Ehrenamt nicht mehr. Dennoch will er zukünftig Ratsuchenden zur Seite stehen.

Die Tür zum Büro steht offen – auch am Ostersonntag. Denn sonntagvormittags hat Ali Hamdan seine „Sprechstunde“. Der Diezer Unternehmer und langjährige Integrationsbeauftragte der Verbandsgemeinde (VG) Diez will sein ehrenamtliches Engagement für Menschen mit Migrationshintergrund auch zukünftig weiter fortsetzen.







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