Direktkandidatin Wahlkreis 8
Alexandra Dinzen will mit viel Fachwissen nach Mainz 
Bei einem Kaffee geht mit Alexandra Dinzen der Gesprächsstoff nicht aus.
Bei einem Kaffee geht mit Alexandra Dinzen der Gesprächsstoff nicht aus.
Marta Fröhlich

Alexandra Dinzen ist Naturwissenschaftlerin bis in die Haarspitzen. Und doch verliert sie nicht den Blick für das reale Leben, versichert die 60-Jährige im Gespräch. Mit ihrer Expertise und Lebenserfahrung möchte sie jetzt in den Landtag einziehen. 

Lesezeit 3 Minuten
Alexandra Dinzen ist Naturwissenschaftlerin durch und durch. Ein Gespräch mit ihr geht schnell in die Tiefe, vor allem bei Boden-, Wasser und Klimaschutz geht der Lahnsteinerin nicht so schnell der Gesprächsstoff aus. Ihr großes Fachwissen, aber auch ihre langjährige Berufserfahrung rund um Landwirtschaft will die 60-Jährige, die bereits in diversen Lahnsteiner Ausschüssen aktiv ist, auch politisch einbringen und kandidiert für die Grünen für ...

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWK 7 – Diez/Nassau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren