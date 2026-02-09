Direktkandidatin Wahlkreis 8 Alexandra Dinzen will mit viel Fachwissen nach Mainz Marta Fröhlich 09.02.2026, 14:00 Uhr

i Bei einem Kaffee geht mit Alexandra Dinzen der Gesprächsstoff nicht aus. Marta Fröhlich

Alexandra Dinzen ist Naturwissenschaftlerin bis in die Haarspitzen. Und doch verliert sie nicht den Blick für das reale Leben, versichert die 60-Jährige im Gespräch. Mit ihrer Expertise und Lebenserfahrung möchte sie jetzt in den Landtag einziehen.

Alexandra Dinzen ist Naturwissenschaftlerin durch und durch. Ein Gespräch mit ihr geht schnell in die Tiefe, vor allem bei Boden-, Wasser und Klimaschutz geht der Lahnsteinerin nicht so schnell der Gesprächsstoff aus. Ihr großes Fachwissen, aber auch ihre langjährige Berufserfahrung rund um Landwirtschaft will die 60-Jährige, die bereits in diversen Lahnsteiner Ausschüssen aktiv ist, auch politisch einbringen und kandidiert für die Grünen für ...







Artikel teilen

Artikel teilen