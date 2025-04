Seit vier Jahrzehnten besteht in Obertiefenbach die Theatergruppe. Sie wird am Wochenende ein neues Stück aufführen, bei dem die Mundart großgeschrieben wird.

„Eine Sprachbox namens Alessa“ heißt das aktuelle Stück der Theatergruppe Obertiefenbach. Was das Sprachliche betrifft, so wird dem Publikum am Freitag und Samstag, 4. und 5. April, jeweils um 20 Uhr in der heimischen Gemeindehalle viel geboten. Mundart ist zu hören, beim Ganoven-Duo Alexander Schlau und Bubi Dümmlich wird gestottert. „Das muss auch gekonnt sein“, meint Judith Schleimer, die Leiterin der Gruppe, die ein Jubiläum feiert: Sie besteht seit 40 Jahren.

Nun ist ein Zuschauer-Erfolg bereits wieder sicher rund um Liebschaften und verfrühte Heimkehrer, die Beate Irmisch sich als Autorin von „Eine Sprachbox namens Alessa“ ausgedacht hat. „Für den Samstag sind schon fast alle Plätze reserviert“, schildert die Leiterin. Zwei Mal können rund 200 Zuschauer ihren Platz finden. Wer sich noch vor Öffnung der Abendkasse Karten sichern will, kann sich an Schleimer wenden: Telefon 06772/941 97 und 0151/126 230 30; E-Mail: schleimerjudith@gmail.com

Jeder hat das Recht und die Pflicht zu korrigieren, was ihm auffällt .

Theaterleiterin Judith Schleimer

Zehn Schauspieler und eine Souffleuse gestalten die beiden Aufführungen. Einen Regie-Posten gibt es nicht, und das ist bereits seit dem ersten Stück so. „Jeder hat das Recht und die Pflicht zu korrigieren, was ihm auffällt“, erklärt Judith Schleimer. Dabei gebe es schon mal „Diskussionen, aber keine Streitigkeiten“. So lebt in Obertiefenbach das Theaterspiel seit den Anfängen im Jahr 1985. Seinerzeit hatte Jutta Friedrich als Gründerin die Initiative ergriffen mit einigen „Akteuren aus der Fastnacht“. Bühnenerfahrung war also vorhanden, als der Schwank „Vater gesucht“ einstudiert werden sollte. Aufgrund von Ausfällen im Ensemble musste die Premiere jedoch abgesagt werden. 1986 gelang dann der Start mit „Die Schlafkrankheit“, und direkt brachen die Obertiefenbacher zu Gastspielen nach Miehlen und Dienethal auf. Die Kulissen stammten übrigens noch aus Zorn. Daraus hat sich eine große Tradition entwickelt. Alle zwei bis drei Jahre wird seither in Obertiefenbach Theater gespielt.

„Jedes Stück hat seinen Reiz“, sagen die Darsteller, die stets auf unterhaltsamen Stoff in Komödien und Schwänken setzen. Tanzkurse und einen Mundartnachmittag haben sie zwischenzeitlich ebenfalls veranstaltet. Judith Schleimer war als Mitgründerin der Gruppe bei jedem Stück im Einsatz; 1996 hat sie die Verantwortung von Jutta Friedrich übernommen. Die zweitmeiste Erfahrung besitzt Dieter Fuchs. In all den Jahren sind die Aktiven eine Interessengemeinschaft geblieben und kein Verein.

Junge Mitspieler werden gesucht

Kontinuität spricht sich herum. Heute kommen Schauspieler auch aus Reitzenhain und Miehlen und ziehen bei den Vorstellungen Besucher aus ihrem Einzugsgebiet an. Sogar Kartenbestellungen aus Hahnstätten hat Schleimer in diesem Jahr registriert. Zwei neue Darsteller stehen erstmals auf der Bühne bei „Eine Sprachbox namens Alessa“, nämlich Heike Schumm und Brigitte Kazmarek-Lang. „Wir bräuchten ein paar junge Leute“, verschweigt die Leiterin aber nicht, dass es Nachwuchssorgen gibt.

Seit September laufen die Vorbereitungen für die Aufführungen am kommenden Wochenende. Nach Weihnachten ging es auf die Bühne der Gemeindehalle. Doch etliche Wochen lang liefen die Proben noch ohne Bühnenbild, das konnte erst nach der Fastnacht eingerichtet werden. Inzwischen hat alles seinen Fleck gefunden für „Eine Sprachbox namens Alessa“ – ein Titel, mit dem in den Anfängen Mitte der 1980er-Jahre sicherlich noch keiner etwas hätte anfangen können. Eines ist seitdem geblieben: „Wir spenden immer für soziale Einrichtungen“, zum Spaß kommt also Gemeinnützigkeit. Die Mitwirkenden sind Claus Weigel, Monika Behrendts, Dieter Fuchs, Monika Fuchs, Christa Schwarz, Brigitte Kazmarek-Lang, Thomas Crecelius, Gert Breithaupt, Judith Schleimer, Heike Schumm und Karin Ried (Souffleuse).