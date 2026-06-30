Vernissage im Kreml Kulturhaus Alea Horst gibt Opfern familiärer Gewalt eine Stimme Christopher Kahl 30.06.2026, 16:00 Uhr

i Alea Horst aus Reckenroth zeigt bis Anfang September unter dem Titel „Eigentlich gehts um Liebe" ihre Werke. Christopher Kahl

Eine Ausstellung, die nachdenklich macht. Das Kreml Kulturhaus zeigt eine Vernissage mit Werken von Alea Horst über Gewalt an Kindern.

Es sind Geschichten, die erschüttern, sprachlos machen und gleichzeitig Hoffnung vermitteln. Mit ihrer Ausstellung „Eigentlich geht’s um Liebe“ eröffnete Horst im Kreml Kulturhaus einen außergewöhnlichen Raum der Begegnung. Die Ausstellung erzählt von Menschen, die als Kinder Gewalt und sexualisierte Übergriffe innerhalb der eigenen Familie erleben mussten – und dennoch Wege gefunden haben, weiterzuleben.







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