Gutachten ohne Fortschritt
Albtalbahn als Mobilitätsvorreiter, Aartalbahn nicht
Seit etlichen Jahren wird darüber diskutiert, ob auf der Aartalbahn (hier in Freiendiez) nicht nur Modellzüge, sondern auch wied
Seit etlichen Jahren wird darüber diskutiert, ob auf der Aartalbahn (hier in Freiendiez) nicht nur Modellzüge, sondern auch wieder große Schienenfahrzeuge zum Einsatz kommen werden. Jetzt scheinen die Chancen dafür gestiegen zu sein.
Archiv Galonska Andreas

Albtalbahn und Aartalbahn: Zwei Regionalbahnen zeigen, wie unterschiedlich Verkehrskonzepte sein können. Was in Baden-Württemberg funktioniert, wurde an der Aar nichts. Ein Blick auf die Historie rund um Gutachten und Analysen ohne Fortschritt.

Lesezeit 2 Minuten
Bereits vor den 1983 und 1986 erfolgten „Angebotsumstellungen“ – wie die Deutsche Bundesbahn die Stilllegung des Personenverkehrs auf der Schiene umschrieb – gab es Bestrebungen, die Aartalbahn attraktiver zu machen. So veröffentlichte eine „Interessengemeinschaft S-Bahn Wiesbaden–Bad Schwalbach“ im Jahr 1982 ein Weißbuch unter dem Titel „Aartalbahn als leistungsfähige Vorortbahn“.
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