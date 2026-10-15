Albtalbahn und Aartalbahn: Zwei Regionalbahnen zeigen, wie unterschiedlich Verkehrskonzepte sein können. Was in Baden-Württemberg funktioniert, wurde an der Aar nichts. Ein Blick auf die Historie rund um Gutachten und Analysen ohne Fortschritt.
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Bereits vor den 1983 und 1986 erfolgten „Angebotsumstellungen“ – wie die Deutsche Bundesbahn die Stilllegung des Personenverkehrs auf der Schiene umschrieb – gab es Bestrebungen, die Aartalbahn attraktiver zu machen. So veröffentlichte eine „Interessengemeinschaft S-Bahn Wiesbaden–Bad Schwalbach“ im Jahr 1982 ein Weißbuch unter dem Titel „Aartalbahn als leistungsfähige Vorortbahn“.