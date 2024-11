Aktion „Orange the World“ Aktionstag sensibilisiert gegen Gewalt an Frauen 28.11.2024, 19:00 Uhr

i Mit knallorangen Regenschirmen und einer Flagge machten auch die Teilnehmenden der Veranstaltung im Kreishaus auf die Aktion "Orange the World" aufmerksam. Marta Fröhlich

Jede dritte Frau macht in ihrem Leben Gewalterfahrungen. Was das im Einzelfall bedeutet, berichteten zwei Frauen mit bewegenden Worten aus eigener Erfahrung bei einer Veranstaltung zur Aktion „Orange the World“ im Bad Emser Kreishaus.

Jede dritte Frau ab 16 Jahren hat bereits einmal in ihrem Leben häusliche, sexualisierte oder körperliche Gewalterfahrungen gemacht. Darauf macht alljährlich die UN-Kampagne „Orange the World“ seit 1991 aufmerksam. Am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen, hat auch das Frauennetz gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Lahn-Kreises zu einem besonderen Aktionstag geladen, der eindrücklich ...

