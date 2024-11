Erster bundesweiter Aktionstag für invisible Beeinträchtigungen - Diezer Verein aktiv Aktionstag in Limburg: Gemeinsam unsichtbare Barrieren überwinden 17.10.2024, 06:30 Uhr

i Gemeinsam rufen sie zum ersten Aktionstag für bisher unsichtbare Beeinträchtigungen auf. Auf Initiative des Diezer Vereins wird eine bisher stille Gruppe von Menschen mit Behinderungen in die Öffentlichkeit gerückt. Foto: Andreas Müller-Lefévre privat

Diez/Limburg. Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, findet der erste deutschlandweite „Tag der nicht sichtbaren Beeinträchtigungen“ statt. Diese Aktion wurde vom Verein „gemeinsam zusammen“ aus Diez ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen zu schärfen. Ziel ist es, auf die oft unterschätzten Herausforderungen aufmerksam zu machen, mit denen Betroffene täglich konfrontiert sind.

Im Vorfeld haben Ehrenamtliche des Vereins einen Brief an alle 400 Landkreise in Deutschland gesendet und darum gebeten, Barrierefreiheit zukünftig auch im Zusammenhang mit Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen umzusetzen und dazu einen Maßnahmenplan entwickelt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen