Mit dem Auto mobil zu sein, ist auch für ältere Menschen oft unverzichtbar. Aber wie sicher sind sie noch unterwegs? Und welche Hilfsmittel gibt es, um möglichst lange sicher hinterm Steuer zu sitzen? Profis geben in Bad Ems Tipps.

Es ist eine Nachricht, die schockiert und alte Diskussionen befeuert. Ein 84-Jähriger fährt in Berlin eine Mutter mit ihrem zweijährigen Kind an einem Zebrastreifen an, das Kind stirbt an seinen Verletzungen. Der Fahrer war vermutlich zu schnell unterwegs, konnte nicht mehr angemessen reagieren. Ein schlimmes Ereignis, das wohl niemand, auch kein Autofahrer erleben sollte. „Davor möchte ich die älteren Menschen bewahren und sie dafür sensibilisieren, ihr Fahrkönnen zu reflektieren“, sagt Joachim Einig, Vorsitzender des Fahrlehrer-Verbands Rheinland. Deshalb moderiert er am 23. September den Fahrsicherheitstag 60 plusminus, den das Seniorenbüro „Die Brücke“ des Rhein-Lahn-Kreises im Kreishaus Bad Ems organisiert.

Auf dem Programm stehen interessante Vorträge, zum Beispiel zu Neuerungen im Verkehrsrecht, der Wirkung von Medikamenten auf die Fahrtüchtigkeit oder Fahrassistenzsystemen. Es gibt auch viele Informationen und Vorführungen, beispielsweise von Pedelecs, Hilfsmitteln im Alter, einem E-Auto und Tipps rund ums Auto. Auch Dörte Schall, Landesministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, hat sich angekündigt.

„Mir ist wichtig, dass wir miteinander offen ins Gespräch kommen, wie wir alle gemeinsam im Straßenverkehr zurechtkommen. Denn Fahrsicherheit ist ein Thema für die ganze Gesellschaft“, betont Einig wohl wissend, dass für viele Menschen Autofahren mehr ist als nur Fortbewegung. Die Nachkriegsgeneration ist mit der steigenden Mobilität groß geworden, Menschen auf dem Land sind auf das Auto angewiesen. Und es bedeutet Freiheit und Unabhängigkeit.

Trotzdem nehmen im Alter die Einschränkungen zu, man wird unbeweglicher, der Kopf will nicht mehr so wie früher, „bis hin zur beginnenden Demenz“, berichtet der erfahrene Fahrlehrer. „Eine ältere Dame wusste zum Beispiel bei einer Fahrprobe einmal nicht mehr, wo wir sind, obwohl wir uns in ihrer direkten Umgebung befanden und diese Straße bereits langgefahren sind. Das war dann auch er Punkt, der sie dazu bewogen hat, nicht mehr Auto zu fahren“, erzählt Einig. Genau diese Einsicht, dass man älter wird und das mit Einschränkungen verbunden ist, falle eben vielen Menschen schwer. Vor allem die Angst, die Selbstständigkeit zu verlieren, sei groß. „Angehörige müssen oft richtig dicke Bretter bohren, um Gehör zu finden“, berichtet Uschi Rustler, Leiterin des Seniorenbüros – „bis was passiert.“

„Erfahrung ist nicht alles.“

Fahrlehrer Joachim Einig zu Senioren hinterm Steuer

Doch so weit müsse es nicht kommen, viele Menschen bemerken früh Unsicherheiten, werden von Angehörigen angesprochen. „Ich empfehle dann immer, eine Fahrprobe mit eigenem Auto und einem Fahrlehrer zu machen. Das kostet nicht viel. Und man bekommt eine realistische Rückmeldung, wie sicher man im Straßenverkehr unterwegs ist“, so Fahrlehrer Einig. Dann kann man auch gemeinsam beurteilen, ob die eigenen Fähigkeiten für den Straßenverkehr ausreichen.

„Denn Erfahrung ist nicht alles“, weiß Einig zu berichten. „Viele Senioren nehmen an, dass sie mit vielen Jahren im Straßenverkehr die körperlichen Einschränkungen auffangen können. Aber die Reaktion verändert sich. Und in manchen Situationen ist ein Schulterblick eben unverzichtbar“, merkt er an.

Technische Unterstützung in modernen Fahrzeugen

Das belegt auch ein Blick in die aktuelle Unfallstatistik. Senioren am Steuer missachten häufiger die Vorfahrt oder den Vorrang anderer Fahrzeuge, machen Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren. Dabei gebe es laut dem Fahrlehrer heute auch gute technische Hilfen und Möglichkeiten, den Verlust des Führerscheins herauszuzögern oder Unfälle zu vermeiden. „Aber die Menschen müssen auch wissen, was ihr Auto kann. Das erklären wir auch am Verkehrssicherheitstag“, freut sich Einig schon auf die Veranstaltung und hofft auf regen Besuch und Austausch.

Der Verkehrssicherheitstag 60plusminus findet statt am 23. September, 9.30 bis 17 Uhr. Das Seniorenbüro bittet um Anmeldung bis 15. September, Tel. 02603/972336, E-Mail an uschi.rustler@rhein-lahn.rlp.de. Weitere Infos gibt es unter www.rhein-lahn-bruecke.de

Was sagen die Zahlen?

Die Unfallzahlen lassen sich nur im Zusammenhang mit demografischen Zahlen sinnvoll betrachten. So sind ältere Menschen gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung seltener in Verkehrsunfälle verstrickt als jüngere. Laut Statistischem Bundesamt waren 2022 deutschlandweit 77.700 Menschen ab 65 Jahren an Unfällen mit Personenschaden beteiligt, das sind 15,1 Prozent aller Unfallbeteiligten. 2022 waren dagegen 22,1 Prozent der Bevölkerung mindestens 65 Jahre alt.

Aber: Sind ältere Autofahrer in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt, tragen sie häufiger die Hauptschuld als jüngere. 2022 waren die mindestens 65-Jährigen in mehr als zwei Drittel der Fälle (68,7 Prozent) die Hauptverursachenden, bei den mindestens 75-Jährigen trugen sogar gut drei von vier die Hauptschuld. Das ist mit Abstand der höchste Wert aller Altersgruppen. Zum Vergleich: Saßen junge Erwachsene im Alter von 18 bis 20 Jahren am Steuer, waren sie in 70,8 Prozent der Fälle für den Unfall hauptverantwortlich.