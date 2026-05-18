Irisches Festival in Dausenau
Aktenmächer-Gemeinde steht im Zeichen der Grünen Insel
Turmwächter Andrew Marx erzählt bei seiner Führung entlang der historischen Ringmauer viel geschichtlich Interessantes - und die
Turmwächter Andrew Marx erzählt bei seiner Führung entlang der historischen Ringmauer viel geschichtlich Interessantes - und die eine oder andere Anekdote.
Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Grün, grüner, Dausenau: In der Aktenmächer-Gemeinde stand jüngst alles unter dem Motto „Irland“. Beim irischen Festival konnten die Besucher so einiges über die Geschichte von Dausenau lernen. Doch auch die irische Kultur kam nicht zu kurz.

Lesezeit 4 Minuten
. Grünes Licht für Dausenau: Die Aktenmächer-Gemeinde hatte jüngst zu einem irischen Event-Tag eingeladen – und landete damit, um es vorwegzunehmen, einen Volltreffer. Natürlich nicht ohne vorherigen „Probelauf“: Vor drei Jahren, als Dausenau das 675-jährige Jubiläum der Stadtrechte-Verleihung beging, habe man zum ersten Mal den irischen Nationalfeiertag „St.

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