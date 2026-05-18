Grün, grüner, Dausenau: In der Aktenmächer-Gemeinde stand jüngst alles unter dem Motto „Irland“. Beim irischen Festival konnten die Besucher so einiges über die Geschichte von Dausenau lernen. Doch auch die irische Kultur kam nicht zu kurz.

. Grünes Licht für Dausenau: Die Aktenmächer-Gemeinde hatte jüngst zu einem irischen Event-Tag eingeladen – und landete damit, um es vorwegzunehmen, einen Volltreffer.

Natürlich nicht ohne vorherigen „Probelauf“: Vor drei Jahren, als Dausenau das 675-jährige Jubiläum der Stadtrechte-Verleihung beging, habe man zum ersten Mal den irischen Nationalfeiertag „St.