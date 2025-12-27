2025 an Rhein und Lahn Airsoft-Spiele im ehemaligen Lahnsteiner Thermalbad Tobias Lui 27.12.2025, 13:00 Uhr

i Das ehemalige Thermalbad in Lahnstein auf der Höhe ist eingezäunt und wird mit Kameras überwacht. Tobias Lui

Airsoft ist ein Geländespiel, bei dem mit Softairwaffen Plastikkugeln verschossen werden, um Kampfszenarien zu simulieren. In Lahnstein geschieht dies im ehemaligen Thermalbad. Offiziell werden Hilfskräfte auf Einsätze in Krisengebieten vorbereitet.

Martialisch verkleidete Menschen, die mit Airsoft-Waffen Krieg spielen: Beim Spaziergang auf Lahnsteins Höhe stieß Anfang des Jahres eine bekannte Kommunalpolitikerin auf ihr befremdlich erscheinende Aktivitäten rund um das ehemalige Thermalbad, welches seit 2006 geschlossen ist.







