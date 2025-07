In Offheim sorgt ein AfD-Bürgerdialog in der Vereinsgaststätte des Turnvereins für Wirbel: Proteste, Absagen – und ein Verein, der sich klar distanziert. Wie kam es dazu? Und was sagt der Pächter? Ein Ortskern im politischen Ausnahmezustand.

Der Turnverein Offheim ist ein Traditionsverein, 1912 gegründet. Mitten im historischen Ortskern, nur wenige Meter von der Kirche entfernt, hat der Verein sein Domizil mit einer Turnhalle, in der sich ältere Menschen fit halten, Kinder tanzen und turnen können und Geräteturnen in verschiedenen Leistungsklassen möglich ist. Doch über Sport redet in diesen Tagen kaum jemand im Limburger Stadtteil mit seinen gut 2700 Einwohnern. Vielmehr geht es um Politik, um die AfD und die Frage, warum ausgerechnet in der Vereinsgaststätte „Zur Turnhalle“ die von vielen als rechtsextrem wahrgenommene Partei einen Bürgerdialog am Freitag abhalten konnte, der von zahlreichen Protesten, inklusive Pöbeleien von einigen Teilnehmern, und einem großen Polizeiaufgebot begleitet war; auch mehrere CDU-Politiker aus dem Ort nahmen an der Demo teil.

Die AfD-Veranstaltung hatte schon im Vorfeld für große Aufregung in der Vereinsfamilie gesorgt. Der TV Offheim distanzierte sich wenige Tag vor der Veranstaltung auf seiner Homepage davon und sah sich offenkundig gezwungen, darauf hinzuweisen, dass „wir als Turnverein fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Wir bekennen uns zu einem respektvollen Miteinander, zu Vielfalt, Toleranz und dem Schutz der Menschenwürde. Wir lehnen jede Form von Extremismus – insbesondere rechtsextreme Ideologien – entschieden ab. Eine politische Nähe zur AfD, die sich in Teilen eindeutig rechtsextrem positioniert, ist mit den Werten unseres Vereins nicht vereinbar.“

„Jazzfreunde Offheim“ sagen Konzerte in Gaststätte ab

Das Unverständnis ist auch beim ehemaligen Vorsitzenden des TV Offheim, HermannWeimer, groß. Der 76-Jährige nutzt die Gaststätte mit den „JazzfreundenOffheim“, die dort schon seit dem Jahr 2009 kostenfreie Jazzkonzerteveranstalten, einmal im Monat, immer zwischen September und April. Doch indiesem Jahr wird das anders sein: Weimer hat nach eigenen Angaben aus Protestwegen der AfD-Veranstaltung die Konzertreihe abgesagt und das dem Pächter perE-Mail mitgeteilt. „Wir wollen nicht mit der AfD in Verbindung gebrachtwerden“, sagt Weimer. „Das Schlimme ist, dass das in unserer Vereinsgaststättepassiert. Das bringt den ganzen Verein in die Bredouille.“ Selbstverständlichhabe er das Gespräch mit dem Pächter gesucht, „aber das hat zu nichts geführt“.Die AfD kam, ein verunsicherter Verein bleibt zurück.

Pächter: „Ich bin kein Politiker und auch kein Ideologe“

Nun soll es deshalb ein Gespräch geben, dann wollen mehrereVereinsvertreter mit dem Gastwirt zusammenkommen, abends an einem neutralenOrt, wie der Vorstandssprecher des TV Offheim, Tobias Storck, sagt. „Wir sindeigentlich sehr glücklich mit ihm“, sagt Storck über den Pächter, „wie er dieGaststätte führt und wie er mit den Gästen umgeht.“ Aber der Verein ist weiterunglücklich darüber, dass die AfD dort ihre Veranstaltung abhalten durfte.Pächter Jan Jakob (34) zeigt sich vom Ausmaß der Proteste am Veranstaltungstagsehr überrascht; ihm sei das zwar vereinzelt so prognostiziert worden, trotzdemhabe er nicht damit gerechnet. „Ich bin kein Politiker und auch kein Ideologe,sondern Gastwirt, und meine Gaststätte ist für alle offen, die sich benehmen“,sagt er. Er sei gegenüber allen Parteien neutral: Auch die CDU, die Grünen unddie Linken hätten bereits die Vereinsgaststätte für eigeneParteiveranstaltungen genutzt. „Es gibt bei mir keine politischenHintergründe.“

Es habe vor der AfD-Veranstaltung intensive Gespräche mit sechs, sieben Leutengegeben, die ihm davon abgeraten hätten, die Veranstaltung stattfinden zulassen. Einer davon war nach eigenen Angaben Ortsvorsteher Arne Piecha (CDU).Aber er sei nun mal in dieser Frage neutral und habe im Übrigen sein Wortgegeben, dass die AfD-Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann, erklärt derPächter weiter. Der Bürgerdialog, zu dem die Partei eingeladen hatte, habe rundzwei Stunden gedauert mit 40 bis 50 anwesenden Personen; darunter sei auch eineVertreterin der „Omas gegen Rechts“ gewesen, die mit diskutiert habe. Es habewegen der AfD-Veranstaltung bereits Absagen gegeben, die Gaststätte fürVeranstaltungen zu nutzen, aber er hoffe, dass diese wieder zurückgenommenwerden.

Der Pächter bestätigt den Gesprächstermin mit Vereinsvertretern des TV Offheim.„Es gab den beidseitigen Wunsch, darüber zu reden“, sagt er. Konsequenzenseitens des Vereins befürchtet er nicht; er ist erst seit Mitte Januar 2025Pächter der Vereinsgaststätte, die er schon von Kindesbeinen an kennt und inder er als junger Erwachsener regelmäßig gekellnert hat. „Wir haben in denvergangenen Monaten gezeigt, wer wir sind“, sagt er. „Wir sind keine schlechtenMenschen.“ Er ist allerdings bereit, künftig anders zu handeln. „Ich werdedeutlich mehr Rücksicht auf den Rat des Vereins nehmen“, sagt er. Übersetztheißt das: Sollte die AfD noch einmal diesen Veranstaltungsort in Offheimbuchen wollen, dürfte das nicht mehr möglich sein.