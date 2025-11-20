Besuchstag an der NAOS Diez AfD im Klassenzimmer: Demokratie auf dem Prüfstand Marta Fröhlich

Till Kronsfoth 20.11.2025, 18:00 Uhr

i Diskutierten zum Jahrestag der Reichspogromnacht rege mit den Schülern der NAOS Diez (von links): Matthias Lammert, Jan Bollinger, Manuel Liguori und Lisa-Marie Jäckel. Till Kronsfoth

Dass Politiker im November Schulen besuchen, ist kein Aufreger. Dass die AfD wie kürzlich an der NAOS in Diez mittlerweile dabei ist, ist hingegen neu. Und aufgrund der Haltung der Partei gegenüber Schulen nicht unumstritten.

Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei und gewinnt auch unter jungen Menschen immer mehr an Beliebtheit. Für die Nicolaus-August-Otto-Schule Diez gute Gründe, beim jährlichen Politikerbesuchstag Jan Bollinger (MdL für die AfD) in die Runde zu holen, bei der auch Matthias Lammert (CDU), Manuel Liguori (SPD) und Lisa-Marie Jäckel (Freie Wähler) zu Gast waren.







