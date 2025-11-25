Nach Politikerbesuch in Schule
AfD an der NAOS Diez: Wie neutral müssen Lehrer sein?
Mit blau-roten Gummibärchen verköstigt die AfD Besucher bei Wahlveranstaltungen. In der NAOS in Diez hatte Jan Bollinger keine Süßigkeiten, dafür aber Botschaften für die Schüler dabei.
Hannibal Hanschke. picture alliance / dpa

Politische Bildung lebt vom Kontakt mit echten Politikern – auch denen von der AfD? Deren Landtagsmitglied Jan Bollinger diskutierte mit Schülern der NAOS in Diez. Hat die Schule sich dabei richtig verhalten?

Lesezeit 4 Minuten
Meldeportale, Forderungen nach vermeintlicher Neutralität, Kritik am Schulsystem: Dass die AfD Schulen nicht neutral gegenübersteht, hindert sie nicht daran, an Veranstaltungen genau dort teilzunehmen. So kürzlich beim Politikerbesuchstag, als Landtagsabgeordneter Jan Bollinger der Einladung der Nikolaus-August-Otto-Schule gefolgt ist.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBildung

Top-News aus der Region