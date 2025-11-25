AfD an der NAOS Diez: Wie neutral müssen Lehrer sein?

Politische Bildung lebt vom Kontakt mit echten Politikern – auch denen von der AfD? Deren Landtagsmitglied Jan Bollinger diskutierte mit Schülern der NAOS in Diez. Hat die Schule sich dabei richtig verhalten?
Meldeportale, Forderungen nach vermeintlicher Neutralität, Kritik am Schulsystem: Dass die AfD Schulen nicht neutral gegenübersteht, hindert sie nicht daran, an Veranstaltungen genau dort teilzunehmen. So kürzlich beim Politikerbesuchstag, als Landtagsabgeordneter Jan Bollinger der Einladung der Nikolaus-August-Otto-Schule gefolgt ist.