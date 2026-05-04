Workshop zum Mobilitätskonzept Ärgernis Gehwegparken: Katzenelnbogen sucht Lösungen Johannes Koenig 04.05.2026, 18:00 Uhr

i An drei moderierten Thementischen diskutierten die Workshop-Teilnehmer unter anderem über die Verkehrsführung in der Katzenelnbogener Innenstadt oder auch über die Einrichtung einer Fußgängerzone. Johannes Koenig

Zugeparkte Straßen im Wohngebiet Eisensteinfeld sorgen in Katzenelnbogen für Verdruss. Daher war es auch eines der Themen des zweiten Workshops zum neuen Mobilitätskonzept, das noch im Sommer fertiggestellt werden soll.

Mehr Fuß- und Radverkehr für Katzenelnbogen, und was ist eigentlich mit den zugeparkten Gehwegen im Eisensteinfeld? Diese und andere Fragen beschäftigten den zweiten Workshop zum neuen Katzenelnbogener Mobilitätskonzept. Der Andrang war zwar geringer als beim ersten Workshop im Herbst, aber die rund 30 Teilnehmer diskutierten eifrig an den drei in der Halle aufgestellten Thementischen.







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