Ärger um Müll rund um Mehrfamilienhaus in Lahnstein

Rund um ein Mehrfamilienhaus in der Braubacher Straße in Lahnstein gibt es immer wieder Ärger. Auch dieses Mal geht es wieder um den Müll: Der wird nicht getrennt, Tonnen laufen über. Die Stimmung im Umfeld ist auf dem Siedepunkt.
Ein Mehrfamilienhaus in der Braubacher Straße in Oberlahnstein sorgt zum Jahresende für Aufregung in der Bevölkerung: Nachbarn berichten von heillos überfüllten Mülltonnen, von Bewohnern, denen Mülltrennung fremd ist, und von Ruhestörungen. Ein ehemaliger Lahnsteiner Hotelier lebt in der Nachbarschaft, hat einen offenen Brief an die Stadtverwaltung geschickt und fordert Soforthilfe.