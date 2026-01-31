Sechsmal konnte Roger Lewentz den Wahlkreis Koblenz/Lahnstein für sich gewinnen. Nun macht er den Weg frei für eine junge – und politisch noch unerfahrene – Frau aus Lahnstein. Wir haben mit Adriana Kauth über ihre Ziele gesprochen.
Lesezeit 3 Minuten
„Fußstapfen zeigen die Richtung an, aber sind dazu da, nicht stehen zu bleiben“, sagt Adriana Kauth, Direktkandidatin für den Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein, selbstbewusst auf die Frage, wie sie die politische Nachfolge von Roger Lewentz meistern will.