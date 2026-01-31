Direktkandidatin Wahlkreis 8 Adriana Kauth will mehr Gleichheit für die Kleinen Marta Fröhlich 31.01.2026, 06:00 Uhr

i Andriana Kauth wohnt in lahnstein und kandidiert für den Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein. Marta Fröhlich

Sechsmal konnte Roger Lewentz den Wahlkreis Koblenz/Lahnstein für sich gewinnen. Nun macht er den Weg frei für eine junge – und politisch noch unerfahrene – Frau aus Lahnstein. Wir haben mit Adriana Kauth über ihre Ziele gesprochen.

„Fußstapfen zeigen die Richtung an, aber sind dazu da, nicht stehen zu bleiben“, sagt Adriana Kauth, Direktkandidatin für den Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein, selbstbewusst auf die Frage, wie sie die politische Nachfolge von Roger Lewentz meistern will.







