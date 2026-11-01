Lahnsteiner Kommunalpolitik
Adolfstraße: SPD sieht vorerst keine Chance auf Drehung
Die Fahrtrichtung der Adolfstraße ist ein Kritikpunkt der Bürgerinitiative. Die Kommunalpolitik sieht zumindest bis zur Fertigst
Die Fahrtrichtung der Adolfstraße ist ein Kritikpunkt der Bürgerinitiative. Die Kommunalpolitik sieht zumindest bis zur Fertigstellung der Hochstraße keine Alternative.
Tobias Lui

In Lahnstein läuft ein Bürgerbegehren, das die Rücknahme eines Ratsbeschlusses zur Fahrtrichtung der Adolfstraße fordert. Die Kommunalpolitik sieht allerdings zumindest bis 2030 keinerlei Alternative.

Lesezeit 6 Minuten
Eine Rückkehr zur ursprünglichen Fahrtrichtung der Adolfstraße und damit das Ende der Ringlösung in Oberlahnstein sind die Kernforderungen der Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ in Lahnstein. Diese hat 2152 Unterschriften unter einem Bürgerbegehren an Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert übergeben.
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