Die weltberühmten Songs der britischen Sängerin Adele fanden Gehör in Diez. Die Deutschlandpremiere des „Adele Project – Hello München“ unter freiem Himmel bei S & R Automobile an der Koblenzer Straße begann jedoch mit einem Wermutstropfen.
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Mit der Open-Air-Premiere „Adele Project – Hello München“ am Samstag auf dem Gelände von S+R Automobile in Diez ist den Veranstaltern ein zweiter musikalischer Höhepunkt gelungen. Nach dem bereits am Vortag gefeierten Konzert der ABBA-Tribute-Produktion verwandelte „Adele Project – Hello München“ das Veranstaltungsgelände erneut in eine stimmungsvolle Konzertarena und bewies eindrucksvoll, dass erstklassige Live-Unterhaltung längst nicht nur in ...