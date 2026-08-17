Premiere mit Wermutstropfen
„Adele Project – Hello München“ feiert Open-Air in Diez
Die aus den Niederlanden stammende Jolanda Knecht bescherte mit starker Stimme große Emotionen und sorgte für unvergessliche Mom
Die aus den Niederlanden stammende Jolanda Knecht bescherte mit starker Stimme große Emotionen und sorgte für unvergessliche Momente.
Rolf-Peter Kahl

Die weltberühmten Songs der britischen Sängerin Adele fanden Gehör in Diez. Die Deutschlandpremiere des „Adele Project – Hello München“ unter freiem Himmel bei S & R Automobile an der Koblenzer Straße begann jedoch mit einem Wermutstropfen.

Lesezeit 2 Minuten
Mit der Open-Air-Premiere „Adele Project – Hello München“ am Samstag auf dem Gelände von S+R Automobile in Diez ist den Veranstaltern ein zweiter musikalischer Höhepunkt gelungen. Nach dem bereits am Vortag gefeierten Konzert der ABBA-Tribute-Produktion verwandelte „Adele Project – Hello München“ das Veranstaltungsgelände erneut in eine stimmungsvolle Konzertarena und bewies eindrucksvoll, dass erstklassige Live-Unterhaltung längst nicht nur in ...
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