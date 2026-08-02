Bereits zum 16. Mal startete in Bad Ems die ADAC Mittelrhein Classic. 75 Teilnehmer mit ihren Oldtimern stellten sich auf und fuhren auf einer Ausfahrroute bis nach Hessen. Unsere Zeitung hat sich unter die Teilnehmer gemischt.
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Schöne Oldtimer vor ebenso schöner Kulisse. Die 16. ADAC Mittelrhein Classic fand auch in diesem Jahr wieder in der Kurstadt Bad Ems statt. In Reihe und Glied waren die Fahrzeuge vor dem Start in der Straße vor der Spielbank aufgestellt und zogen zahlreiche Blicke auf sich.