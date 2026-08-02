Autobegeisterte in Bad Ems ADAC Mittelrhein Classic: Oldtimer-Feeling pur Mariam Nasiripour 02.08.2026, 13:30 Uhr

i Das ist die ADAC Mittelrhein Classic 2026: Markus Müller-Heidelberg und seine Frau starteten in ihrem Mercedes-Benz R129 500SL aus dem Jahr 1993 von Startplatz Eins. Mariam Nasiripour

Bereits zum 16. Mal startete in Bad Ems die ADAC Mittelrhein Classic. 75 Teilnehmer mit ihren Oldtimern stellten sich auf und fuhren auf einer Ausfahrroute bis nach Hessen. Unsere Zeitung hat sich unter die Teilnehmer gemischt.

Schöne Oldtimer vor ebenso schöner Kulisse. Die 16. ADAC Mittelrhein Classic fand auch in diesem Jahr wieder in der Kurstadt Bad Ems statt. In Reihe und Glied waren die Fahrzeuge vor dem Start in der Straße vor der Spielbank aufgestellt und zogen zahlreiche Blicke auf sich.







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