Ein Jahrgang nimmt Abschied: Abiwood am Goethe Gymnasium – 13 Jahre im falschen Film
Ein Jahrgang nimmt Abschied
Abiwood am Goethe Gymnasium – 13 Jahre im falschen Film
Den Start in das Erwachsenenleben begehen nun 62 Abiturienten des Goethe-Gymnasiums Bad Ems. Der Abschied von der Schule, die sie jahrelang begleitete, war schillernd wie Hollywood.
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Unter dem Motto „Abiwood – 13 Jahre im falschen Film“, angelehnt an die schillernde Welt Hollywoods und seine große Filmindustrie, verabschiedete das Goethe-Gymnasium Bad Ems nun seinen diesjährigen Abiturjahrgang in einer feierlichen und zugleich emotionalen Abschlussfeier.