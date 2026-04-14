Ein Jahrgang nimmt Abschied Abiwood am Goethe Gymnasium – 13 Jahre im falschen Film 14.04.2026, 12:00 Uhr

i Die 62 Abiturienten des Goethe-Gymnasiums Bad Ems. Selina Roess Photgraphy

Den Start in das Erwachsenenleben begehen nun 62 Abiturienten des Goethe-Gymnasiums Bad Ems. Der Abschied von der Schule, die sie jahrelang begleitete, war schillernd wie Hollywood.

Unter dem Motto „Abiwood – 13 Jahre im falschen Film“, angelehnt an die schillernde Welt Hollywoods und seine große Filmindustrie, verabschiedete das Goethe-Gymnasium Bad Ems nun seinen diesjährigen Abiturjahrgang in einer feierlichen und zugleich emotionalen Abschlussfeier.







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