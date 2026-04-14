Ein Jahrgang nimmt Abschied
Abiwood am Goethe Gymnasium – 13 Jahre im falschen Film
Die 62 Abiturienten des Goethe-Gymnasiums Bad Ems.
Die 62 Abiturienten des Goethe-Gymnasiums Bad Ems.
Selina Roess Photgraphy

Den Start in das Erwachsenenleben begehen nun 62 Abiturienten des Goethe-Gymnasiums Bad Ems. Der Abschied von der Schule, die sie jahrelang begleitete, war schillernd wie Hollywood.

Lesezeit 4 Minuten
Unter dem Motto „Abiwood – 13 Jahre im falschen Film“, angelehnt an die schillernde Welt Hollywoods und seine große Filmindustrie, verabschiedete das Goethe-Gymnasium Bad Ems nun seinen diesjährigen Abiturjahrgang in einer feierlichen und zugleich emotionalen Abschlussfeier.

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