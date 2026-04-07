Abitur am SHG Diez: „Abiwood 26“: Jahrgang schreibt sein eigenes Drehbuch
Abitur am SHG Diez
„Abiwood 26“: Jahrgang schreibt sein eigenes Drehbuch
53 Schüler haben in Diez am SHG ihr Abitur gemacht. Dabei hatten sie auch einen Film inklusive Drehbuch vorbereitet.
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Licht aus, Spot an – und Vorhang auf für den Abiturjahrgang 2026. Mit einem Augenzwinkern und viel Kreativität verabschiedete sich der diesjährige Abiturjahrgang unter dem Motto „Abiwood – 13 Jahre im falschen Film“ von seiner Schulzeit. Die feierliche Zeugnisvergabe fand am letzten Schultag vor den Osterferien in der Aula des SHG statt.