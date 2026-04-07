Abitur am SHG Diez „Abiwood 26“: Jahrgang schreibt sein eigenes Drehbuch 07.04.2026, 14:00 Uhr

i Ein Teil der Abiturienten des SHG 2026. Michaela Kawalek

53 Schüler haben in Diez am SHG ihr Abitur gemacht. Dabei hatten sie auch einen Film inklusive Drehbuch vorbereitet.

Licht aus, Spot an – und Vorhang auf für den Abiturjahrgang 2026. Mit einem Augenzwinkern und viel Kreativität verabschiedete sich der diesjährige Abiturjahrgang unter dem Motto „Abiwood – 13 Jahre im falschen Film“ von seiner Schulzeit. Die feierliche Zeugnisvergabe fand am letzten Schultag vor den Osterferien in der Aula des SHG statt.







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