Abitur am SHG Diez
„Abiwood 26“: Jahrgang schreibt sein eigenes Drehbuch
Ein Teil der Abiturienten des SHG 2026.
Ein Teil der Abiturienten des SHG 2026.
Michaela Kawalek

53 Schüler haben in Diez am SHG ihr Abitur gemacht. Dabei hatten sie auch einen Film inklusive Drehbuch vorbereitet.

Lesezeit 3 Minuten
Licht aus, Spot an – und Vorhang auf für den Abiturjahrgang 2026. Mit einem Augenzwinkern und viel Kreativität verabschiedete sich der diesjährige Abiturjahrgang unter dem Motto „Abiwood – 13 Jahre im falschen Film“ von seiner Schulzeit. Die feierliche Zeugnisvergabe fand am letzten Schultag vor den Osterferien in der Aula des SHG statt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren