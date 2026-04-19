92 Absolventen in Lahnstein
Abi am Johnny: Nach der Siesta kommt die Fiesta
92 Abiturienten machten in diesem Jahr ihren Abschluss am Johnny.
92 Abiturienten machten in diesem Jahr ihren Abschluss am Johnny.
Foto Pannek

92 junge Männer und Frauen haben ihr Abitur am Johnny, dem Lahnsteiner Johannes-Gymnasium, abgelegt. Nun geht es für sie raus in die große, weite Welt.

Lesezeit 2 Minuten
Innehalten, Ruhe, Besinnung – um all das sollte es für die 92 Abiturienten des Johannes-Gymnasiums an diesem Tag nicht gehen, auch wenn der wirklich allerletzte Schultag genau wie der erste Schultag am Johnny mit einem Gottesdienst in der Barbarakirche und eben einem kurzen Innehalten begann.

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Rhein-Lahn-ZeitungBildung

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