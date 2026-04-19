92 Absolventen in Lahnstein: Abi am Johnny: Nach der Siesta kommt die Fiesta
92 Absolventen in Lahnstein
Abi am Johnny: Nach der Siesta kommt die Fiesta
92 junge Männer und Frauen haben ihr Abitur am Johnny, dem Lahnsteiner Johannes-Gymnasium, abgelegt. Nun geht es für sie raus in die große, weite Welt.
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Innehalten, Ruhe, Besinnung – um all das sollte es für die 92 Abiturienten des Johannes-Gymnasiums an diesem Tag nicht gehen, auch wenn der wirklich allerletzte Schultag genau wie der erste Schultag am Johnny mit einem Gottesdienst in der Barbarakirche und eben einem kurzen Innehalten begann.