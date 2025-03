. Weltliteratur, ein Abenteuerroman und Leonardo DiCaprios Filmklassiker: Für die Braubacher Burgspiele 2025 inszeniert Friedhelm Hahn „Der Mann in der eisernen Maske“ frei nach Alexandre Dumas als Schauspiel im tollen Ambiente von Schloss Philippsburg in Braubach. Premiere feiert das Stück am 4. Juli. Insgesamt sind 14 Vorstellungen geplant.

Es geht um Ehre, Liebe, Loyalität

Die drei Musketiere Athos, Aramis und Porthos sind alt geworden. Aber es wartet ein letztes Abenteuer auf sie. König Ludwig XIV. ist inzwischen an der Macht und führt ein sinnloses, ausschweifendes Leben auf Kosten seiner Untertanen. D'Artagnan ist sein Hauptmann. Gleichzeitig ist ein geheimnisvoller Mann mit einer eisernen Maske seit vielen Jahren in der Bastille gefangen. Nur wenige wissen um seine wirkliche Identität. Als der König die Verlobte von Athos' Sohn zu seiner Mätresse macht und Athos Sohn in einen sinnlosen Krieg schickt, wo er stirbt, reift der verwegene Plan bei den ehemaligen Musketieren, Ludwig XIV. zu stürzen – eine große Geschichte um Ehre, Liebe und Loyalität nimmt ihren Lauf. Denn ihnen gegenüber steht D‘Artagnan als Hauptmann der Musketiere, der das Leben des Königs schützen soll.

Bekannte Namen spielen mit

Auf die Besetzung des Historienstücks dürfen sich Freunde der Braubacher Burgspiele freuen: Die Publikumslieblinge Markus Angenvorth, Karl Krämer, Klaus Krückemeyer und Silva Heil sind neben vielen Gastschauspielern aus ganz Deutschland mit dabei. Jüngst hat es Castings in der Barbarakirche gegeben, denn zwei weitere Rollen waren zu besetzen. Intendant Friedhelm Hahn erzählt, dass erfahrene Schauspieler unter anderem aus Berlin, Köln und Hamburg angereist waren. Wieder mal ein Klassiker, ein Historienstück fürs Sommerprogramm. Friedhelm Hahn hat bereits Erfolge mit „Der Graf von Monte Christo“ oder „Der Glöckner von Notre Dame“ auf der Habenseite. Bei Dumas‘ Vorlage und auch einem auf der Basis geschriebenen Theaterstück war für ihn aber schnell zu erkennen: Zu lang, für ein sommerliches Bühnenspektakel nicht zu gebrauchen. Also setzte er sich – wie so oft – selbst daran, eine eigene Fassung zu erarbeiten.

Und die ist spannend, verwirkt mit einer Liebesgeschichte und etwas Lokalkolorit, ein Mantel-und-Degen-Epos – aber mit Botschaft. Denn D’Artagnan, der Held, ist einerseits pflichtbesessen, andererseits sieht er, was alles falsch läuft an der Spitze des Königreichs. Also muss er sich entscheiden: Wie geht er mit dem despotischen König um? Wann ist Widerstand notwendig und auch erlaubt? Wird er die Verantwortung übernehmen und sich auf die richtige Seite stellen? Man darf also mitfiebern und bangen bei diesem Schauspiel, das vom 4. Juli bis 2. August an 14 Abenden im historischen Schlosshof gezeigt wird. Die Eintrittspreise liegen zwischen 33 und 39 Euro (ermäßigt 30 bis 36 Euro). Bei Regen findet das Ganze in der Braubacher Markuskirche statt.

Auch Musiktheater zu hören

Ein Wiederhören mit der Deutschen Hitparade wird es als Musiktheater ebenfalls bei den Burgspielen geben. Musik, Spaß und Nostalgie, das Beste des deutschen Schlagers der 70er-Jahre, bringen Silva Heil, Karl Krämer, Klaus Krückemeyer, Jule Menzel-King und Luca Di Stefano in den Schlosshof. Geplant sind elf Vorstellungen vom 6. Juni bis 10. Juli. Eintrittskarten für alle Vorstellungen gibt es über Ticket Regional. red