Antrag der Unabhängigen Liste Abendmarkt für Lahnstein? Idee kommt gut an 02.11.2025, 11:53 Uhr

i Eine mögliche Örtlichkeit für den Abendmarkt könnte in der Burgstraße sein. Ein anderer Vorschlag aus dem Ausschuss: der Turmplatz. Tobias Lui

Ein Abendmarkt soll eine Kombination aus Einkaufsmöglichkeiten und geselligem Beisammensein bieten. Er ist eine Alternative zum traditionellen Wochenmarkt und soll Innenstädte beleben. Möglicherweise bald auch in Lahnstein.

Mehr als 70 Stände beteiligten sich am letzten Bad Emser Abendmarkt in diesem Jahr, Hunderte flanierten durch den Kurpark: Keine Frage, der Emser Abendmarkt hat sich zu einem echten Publikumsmagneten in der Region entwickelt. Was in einem Städtchen wie Bad Ems möglich ist, muss doch auch in einem Mittelzentrum wie Lahnstein möglich sein, dachte sich die Unabbängige Liste Lahnstein (ULL) und hat einen entsprechenden Vorschlag gemacht.







