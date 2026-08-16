Erinnerungen werden lebendig
Abba-Show in Diez: Mamma Mia, was für ein Konzert!
Linda Mikulec (rechts) und Simone Kerchner sangen die alten Hits und vertrauten Melodien – und das Publikum war außer Rand und B
Linda Mikulec (rechts) und Simone Kerchner sangen die alten Hits und vertrauten Melodien – und das Publikum war außer Rand und Band
Rolf-Peter Kahl

Wer kennt sie nicht, die weltberühmten Hits der schwedischen Band ABBA? So ziemlich alle Hits der Kultband brachte die Tribute Show „One Night in Sweden“ jetzt in Diez auf die Bühne – und entführte die begeisterten Zuschauer in alte Zeiten. 

Lesezeit 2 Minuten
Mit stehenden Ovationen, ausgelassener Stimmung und unzähligen Gänsehautmomenten endete die große ABBA Tribute Show „One Night in Sweden“ im Open Air Event Theater bei S+R Automobile in Diez. Die mit dem Deutschen Rock & Pop Preis ausgezeichnete Produktion nahm das Publikum am Freitagabend mit auf eine mehr als zweistündige musikalische Reise in die goldene Ära des schwedischen Pop-Quartetts und bewies eindrucksvoll, warum die Songs von ABBA ...
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