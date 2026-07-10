Braubacher Burgspiele 2026 Abba-Fieber im Innenhof von Schloss Philippsburg Ulrike Bletzer 10.07.2026, 15:00 Uhr

i Der Funke sprang bei der "Gimme Abba"-Show im Innenhof von Schloss Philippsburg sofort auf das Publikum über. Bletzer Ulrike

Mit Glitzer, großen Hits und viel Spielfreude versetzte die Tribute-Show „Gimme Abba“ das Publikum zurück in die 70er-Jahre. Mit dabei: die größten Hits von „Waterloo“ bis „Dancing Queen“.

Rasante Verjüngungskur im Innenhof von Schloss Philippsburg: Dort konnte man sich jüngst bei „Gimme Abba“ um glatt fünf Jahrzehnte zurück in die Jugend beamen lassen. Oder wie Felicitas Hadzlik, die für das Showkonzept verantwortliche „Chefin“ von „Gimme Abba“, es formulierte: „Wir tun einfach so, als ob die Siebziger Jahre niemals zu Ende gegangen wären, und bringen Braubach zum Beben.







Artikel teilen

Artikel teilen