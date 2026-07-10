Mit Glitzer, großen Hits und viel Spielfreude versetzte die Tribute-Show „Gimme Abba“ das Publikum zurück in die 70er-Jahre. Mit dabei: die größten Hits von „Waterloo“ bis „Dancing Queen“.
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Rasante Verjüngungskur im Innenhof von Schloss Philippsburg: Dort konnte man sich jüngst bei „Gimme Abba“ um glatt fünf Jahrzehnte zurück in die Jugend beamen lassen. Oder wie Felicitas Hadzlik, die für das Showkonzept verantwortliche „Chefin“ von „Gimme Abba“, es formulierte: „Wir tun einfach so, als ob die Siebziger Jahre niemals zu Ende gegangen wären, und bringen Braubach zum Beben.