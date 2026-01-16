Verein stand auf der Kippe Ab-, Auf- und Umbruch im Weltladen Katzenelnbogen Uschi Weidner 16.01.2026, 17:00 Uhr

i Susanne Seelbach, Mitglied des neuen Vorstands der Arbeitsgemeinschaft Eine Welt Katzenelnbogen, blickt positiv in die Zukunft. Uschi Weidner

Schock in Katzenelnbogen – nachdem der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Eine Welt nicht mehr für eine Wiederwahl kandidierte, stellte sich die Frage: „Was wird nun nach 35 Jahren aus dem Weltladen?“ Am Ende entwickelte sich aber alles zum Guten.

Das vergangene Jahr war für den Verein wie auch den Weltladen in Katzenelnbogen von vielen Änderungen geprägt. Startpunkt bildete die angekündigte letzte Periode des langjährigen Vorstandsteams, welches sich nach mitunter 30 Jahren Vorstandstätigkeit nicht mehr aufstellen lassen wollte.







