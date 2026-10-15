Zwei Regionalbahnen zeigen, wie moderne Verkehrskonzepte Stadt und Land enger verbinden. Ein Blick auf Innovationen, Gutachten und die Chancen für Pendler und Tourismus.
Lesezeit 2 Minuten
Bereits vor den 1983 und 1986 erfolgten „Angebotsumstellungen“ – wie die Deutsche Bundesbahn die Stilllegung des Personenverkehrs auf der Schiene umschrieb – gab es Bestrebungen, die Aartalbahn attraktiver zu machen. So veröffentlichte eine „Interessengemeinschaft S-Bahn Wiesbaden–Bad Schwalbach“ im Jahr 1982 ein Weißbuch unter dem Titel „Aartalbahn als leistungsfähige Vorortbahn“.