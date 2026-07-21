200.000 Euro „Inwertsetzung“ Aarkanal Diez: Vom „Schandfleck“ zum Schmuckstück? Johannes Koenig 21.07.2026, 20:00 Uhr

i Schön, aber kahl: Das neuhergerichtete Aarufer am Marktplatz wird so bleiben, um es einfacher pflegen zu können. Johannes Koenig

Lange sah der historische Aarkanal in der Diezer Innenstadt verwahrlost und vermüllt aus. Nun erhält die historische Anlage für rund 200.000 Euro eine Frischzellenkur, die aber auch von ein paar Schwierigkeiten begleitet wird.

Lange Jahre galt der Aarkanal zwischen dem Marktplatz beim Werkes und dem Ernst-Scheuern-Platz bei der Volksbank als einer der Problemflecken der Diezer Innenstadt. Erdablagerungen, Knöterichbewuchs und Müll hatten dem Areal rund um die 300 Jahre alte Aartreppe schwer zugesetzt.







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