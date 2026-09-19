Umleitungen wegen Neubau Aarbrücke in Diez: Ende des Verkehrsstresses absehbar? Johannes Koenig 19.09.2026, 06:00 Uhr

i Die Arbeiten an der neuen Aarbrücke in der Diezer Innenstadt gehen sichtbar voran. Johannes Koenig

Anwohner der Straße „Am Geisenberg“ und der Brückenstraße in Diez leiden unter den Folgen des Brückenneubaus in der Bismarckstraße. Die Umleitungen sorgen für zusätzlichen Verkehr und Stress. Bleibt die Frage, wie lange die Bauarbeiten noch andauern.

Seit dem 17. März ist die Bismarckstraße in Diez wegen des Neubaus der Aarbrücke für den Autoverkehr gesperrt. Damit fällt noch bis Jahresende die direkte Zufahrt von der Innenstadt in das Wohngebiet Schläfer weg. Stattdessen wird der Verkehr über die Brückenstraße und die Straße „Am Geisenberg“ geleitet, was zu Beschwerden von Anwohnern wegen überhöhter Geschwindigkeiten geführt hat.







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