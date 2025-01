Regionale Messe Aar-Einrich präsentiert seine Wirtschaftskraft 22.01.2025, 11:00 Uhr

i Nach zehn Jahren Unterbrechung trifft sich die heimische Wirtschaft wieder zu einer Gewerbeausstellung. Auf die EGA 2015 (Foto) folgt im April die AEGA 2025. Foto: Archiv Uli Pohl Uli Pohl

Es ist eine Neuauflage und doch keine richtige Premiere. Nach den Gewerbeausstellungen in den Altverbandsgemeinden Hahnstätten und Katzenelnbogen kommt es jetzt zu einer ersten gemeinsamen Messe für Aar und Einrich.

Nach zehn Jahren Pause gibt es in diesem Frühjahr wieder eine Gewerbeausstellung, bei der sich die Wirtschaftskraft aus Handel, Gewerbe und Dienstleistern in der Region Aar-Einrich präsentiert. Am Wochenende Samstag, 26., und Sonntag, 27. April, öffnet die Aar-Einricher Gewerbeausstellung (AEGA) ihre Türen und lädt interessierte Gäste dazu ein, die Vielfalt und Stärke der heimischen Wirtschaft zu erleben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen