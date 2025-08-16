Die Baumpflanzchallenge in der VG Aar-Einrich zieht weiter ihre Kreise. Alles für den guten Zweck, versteht sich.

Die Feuerwehr Katzenelnbogen erfuhr eine Nominierung zu der aktuell laufenden Baumpflanzchallenge in der VG Aar-Einrich durch die Feuerwehr Hahnstätten. Sie nahmen die Herausforderung an und pflanzten einen Baum am Schwimmbad in Katzenelnbogen. Die Aufgabe bestand darin, entweder einen Baum zu pflanzen und der Umwelt etwas Gutes zu tun oder den Verein, der nominiert hat, zum Grillen einzuladen. Zeit dafür ist eine Woche. Die Feuerwehr Katzenelnbogen nominierte ihrerseits unter anderem das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Aar-Einrich.

Die Frauen und Männer nahmen den Tipp der Feuerwehr, dass am Schwimmbad noch genügend Platz für Schattenspender ist, gerne an. Sie finden es schön, dass durch diese Pflanzung auch die Allgemeinheit einen Nutzen erfährt. Sie waren mit acht Leuten am Schwimmbad und pflanzten ebenfalls eine Hainbuche. Stadtbürgermeisterin Petra Popp und Bürgermeister Lars Denninghoff würdigten das Geschehen und spendeten der Gruppe Kaltgetränke.