Mehrere Verletzte bei Unfall A3 rund um Limburg ist nach Crash dicht Daniel Rühle 08.09.2026, 12:17 Uhr

i Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der A3 bei Limburg wurden mehrere Menschen verletzt und die Autobahn war lange dicht. Stefan Dickmann

Ein Unfall zwischen zwei Pkw und einem Motorrad hat am Dienstagmorgen den Verkehr auf der A3 im Bereich Limburg lahm gelegt. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt.

Am Dienstagmorgen, 8. September, ist es auf der A3 bei Limburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 8.15 Uhr kollidierten nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Frankfurt zwei Pkw und ein Motorrad miteinander.Zwei Fahrzeuginsassen sowie der Motorradfahrer wurden bei dem Unfall verletzt und zunächst vor Ort medizinisch behandelt.







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