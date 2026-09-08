Mehrere Verletzte bei Unfall
A3 rund um Limburg ist nach Crash dicht
Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der A3 bei Limburg wurden mehrere Menschen verletzt und die Autobahn war lange dicht.
Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der A3 bei Limburg wurden mehrere Menschen verletzt und die Autobahn war lange dicht.
Stefan Dickmann

Ein Unfall zwischen zwei Pkw und einem Motorrad hat am Dienstagmorgen den Verkehr auf der A3 im Bereich Limburg lahm gelegt. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt.

Lesezeit 1 Minute
Am Dienstagmorgen, 8. September, ist es auf der A3 bei Limburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 8.15 Uhr kollidierten nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Frankfurt zwei Pkw und ein Motorrad miteinander.Zwei Fahrzeuginsassen sowie der Motorradfahrer wurden bei dem Unfall verletzt und zunächst vor Ort medizinisch behandelt.
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